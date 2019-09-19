Нацбанк затвердив членів наглядових рад трьох держбанків

Нацбанк погодив ще низку членів наглядових рад державних банків за результатами тестувань та співбесід.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Упродовж останнього тижня погодили:

У АТ "ПриватБанк":

Шерон Іскі (Голова наглядової ради),

Еран Кляйн (незалежний директор),

Надір Шейх (незалежний директор),

Себастіан Шьонайх-Каролат (незалежний директор),

Ольга Томаш (незалежний директор),

Роман Сульжик (незалежний директор),

Юлія Мецгер (представник держави за квотою президента).

Кандидатури членів ради - представників держави Артема Шевальова та Сергія Олексієнка погодили раніше, вони обіймають свої посади безперервно.

Зазначається, що усі дев’ять членів наглядової ради Приватбанку пройшли погодження Національним банком, і її вже повністю сформовано.

У АТ "Укрексімбанк":

Стівен Фішер (незалежний директор),

Домінік Меню (незалежний директор),

Сергій Коновець (незалежний директор),

Дімітрі Чічло (незалежний директор).

Раніше НБУ погодив Вікторію Страхову (представник держави за квотою президента) та Юрія Буцу (представника держави від Кабінету Міністрів) як членів наглядової ради банку та відмовив у погодженні кандидатури незалежного директора, голови наглядової ради Укрексімбанку Торстена Пауля.

Кандидатури членів наглядової ради Укрексімбанку Алли Шульги (представника держави за квотою Верховної Ради) та Оляни Гордієнко (незалежного директора) ще перебувають на розгляді.

"Наглядова рада Укрексімбанку також майже повністю сформована – погодження очікують 2 з 9 членів, кандидатури яких на сьогодні перебувають на розгляді у Нацбанку. Крім того, НБУ очікує заміни кандидатури члена наглядової ради АТ "Укрексімбанк" замість пана Торстена Пауля, якому було відмовлено у погодженні", - йдеться у повідомленні.

У АТ "Ощадбанк":

Байба Апін (незалежний директор),

Пітер Бріггс (незалежний директор),

Міхаель Вайнштейн (незалежний директор),

Юрій Храмов (представник держави за квотою президента).

Нагадаємо:

Екс-голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер подав позов на Нацбанк - він вимагає визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, яким йому відмовили у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.

Раніше Аджунер заявляв, що члени наглядової ради Ощадбанку, кандидатури яких відхилив Нацбанк, планують відстоювати свою репутацію в суді.

Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.

У серпні Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Економічна правда