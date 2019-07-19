Зеленский предложил использовать новые технологии при строительстве дорог

Источник: сайт офиса президента, страница Facebook министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Прямая речь ОП: Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

До 1 января 2020 года Кабмин должен обеспечить перепросмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог.

Заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог".

Первоначально необходимо провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.