Google купит платформу для бизнес-аналитики за 2,6 миллиарда долларов
Компания Google заключила соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму 2,6 миллиарда долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе компании Alphabet, в которую входит Google.
В результате сделки Looker войдет в состав Google Cloud, которая объединяет все облачные сервисы компании.
"Один из важных способов осуществления миссии Google - помощь другим компаниям в осуществлении их миссий. Мы рады приветствовать Looker в составе Google Cloud и очень ждем начала совместной работы, чтобы помочь нашим клиентам решить некоторые из своих самых сложных задач", - сказал генеральный директор Google Сундар Пичаи.
Сделка основывается на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.
Google ожидает, что сделка будет завершена позднее в текущем году.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Google хочет купить технологии Nokia для быстрого интернета в самолётах.
Также в компании говорили о планах создать новый мессенджер.
Экономическая правда
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