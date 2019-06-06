Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6 мільярда доларів
Компанія Google уклала угоду про покупку платформи для бізнес-аналітики Looker у рамках угоди на суму 2,6 мільярда доларів.
Про це йдеться в прес-релізі компанії Alphabet, в яку входить Google.
У результаті угоди Looker увійде до складу Google Cloud, яка об'єднує всі хмарні сервіси компанії.
"Один з важливих способів здійснення місії Google - допомога іншим компаніям у здійсненні їхніх місій. Ми раді вітати Looker у складі Google Cloud і дуже чекаємо початку спільної роботи, щоб допомогти нашим клієнтам вирішити деякі зі своїх найскладніших завдань", - сказав генеральний директор Google Сундар Пічаї.
Угода ґрунтується на вже існуючому партнерстві двох компаній, які спільно обслуговують понад 350 клієнтів, в числі яких Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence і Yahoo!.
Google очікує, що угода буде завершена пізніше в поточному році.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що Google хоче купити технології Nokia для швидкого інтернету в літаках.
Також у компанії говорили про плани створити новий месенджер.
Економічна правда
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