Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6 мільярда доларів

Компанія Google уклала угоду про покупку платформи для бізнес-аналітики Looker у рамках угоди на суму 2,6 мільярда доларів.

Про це йдеться в прес-релізі компанії Alphabet, в яку входить Google.

У результаті угоди Looker увійде до складу Google Cloud, яка об'єднує всі хмарні сервіси компанії.

"Один з важливих способів здійснення місії Google - допомога іншим компаніям у здійсненні їхніх місій. Ми раді вітати Looker у складі Google Cloud і дуже чекаємо початку спільної роботи, щоб допомогти нашим клієнтам вирішити деякі зі своїх найскладніших завдань", - сказав генеральний директор Google Сундар Пічаї.

Угода ґрунтується на вже існуючому партнерстві двох компаній, які спільно обслуговують понад 350 клієнтів, в числі яких Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence і Yahoo!.

Google очікує, що угода буде завершена пізніше в поточному році.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Google хоче купити технології Nokia для швидкого інтернету в літаках.

Також у компанії говорили про плани створити новий месенджер.

Економічна правда