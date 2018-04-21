Google создаст новый мессенджер

Компания Google работает над созданием нового мессенджера Chat, который заменит стандартные СМС на устройствах Android.

Об этом сообщает The Verge.

Отправка сообщений будет платной, однако мессенджер будет взымать плату за данные, потребляемые при отправке сообщения, а не стоимость СМС согласно тарифам оператора.

Если у пользователя, которому отправляется сообщение, нет мессенджера Chat, то они получат обычное смс.

Как отмечает издание, Chat похож на мессенджер iMessage компании Apple.

Однако, в отличие от iMessage, сообщения в Chat не зашифрован. Они будут храниться на серверах телефонного оператора, таким образом власти страны смогут запросить и получить переписку любого пользователя.

Напомним, стало известно, какими мессенджерами пользуются украинцы.

Также Chat будет иметь десктоп-версию для Windows.

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Экономическая правда