Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" на "Роттердам-"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в некоторые законы Украины по снижению стоимости э/э.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте 26 июня, его текст пока не опубликован.

Как заявлял ранее представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус, Зеленский инициирует законопроект по снижению стоимости э/э, в котором предлагается, чтобы формула "Роттердам +" была отменена и вместо нее действовала другая формула - "Роттердам-". По его словам, в документе предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украине была изъята из формулы.

Кроме того, предусматривается внедрение дисконтов в случае, если качество угля хуже.

Законопроект также предлагает отложение введения рынка электроэнергии на один год.

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