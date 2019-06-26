Зеленський вніс до Ради законопроект про зміну "Роттердам+" на "Роттердам-"

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до деяких законів України щодо зниження вартості е/е.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідний документ зареєстровано в парламенті 26 червня, його текст поки що не опубліковано.

Як заявляв раніше представник президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, Зеленський ініціює законопроект щодо зниження вартості е/е, в якому пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована й замість неї діяла інша формула - "Роттердам-". За його словами, в документі пропонується, щоб вартість доставки вугілля з Роттердама в Україну було вилучено з формули.

Крім того, передбачається впровадження дисконтів на випадок, якщо якість вугілля гірша.

Законопроект також пропонує відкладення введення ринку електроенергії на один рік.

Читайте також: Новий ринок електроенергії: що зміниться для населення з 1 липня