Зеленський вніс до Ради законопроект про зміну "Роттердам+" на "Роттердам-"
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до деяких законів України щодо зниження вартості е/е.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідний документ зареєстровано в парламенті 26 червня, його текст поки що не опубліковано.
Як заявляв раніше представник президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, Зеленський ініціює законопроект щодо зниження вартості е/е, в якому пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована й замість неї діяла інша формула - "Роттердам-". За його словами, в документі пропонується, щоб вартість доставки вугілля з Роттердама в Україну було вилучено з формули.
Крім того, передбачається впровадження дисконтів на випадок, якщо якість вугілля гірша.
Законопроект також пропонує відкладення введення ринку електроенергії на один рік.
Читайте також: Новий ринок електроенергії: що зміниться для населення з 1 липня
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua