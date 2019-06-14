В Украине могут заменить "Роттердам+" на "Роттердам-"

Президент Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект, которым планируется ввести новую формулу ценообразования на электроэнергию, вырабатываемую теплоэлектростанциями, и которая отменит формулу "Роттердам+".

Об этом во время брифинга 14 июня сообщил представитель президента в ​​Кабинете министров Андрей Герус.

Новая формула будет называться "Роттердам-".

По этой формуле, по словам представителя президента, будет рассчитываться стоимость угля, который используют теплоэлектростанции (ТЭС) для производства электроэнергии.

Именно по этой формуле планируется убрать стоимость доставки угля из порта Роттердама в Украину, которая была предусмотрена в формуле "Роттердам +".

Формула "Роттердам +", по расчетам представителя президента, приводила к увеличению стоимости электроэнергии и приносила энергогенерирующим компаниям 12 млрд грн каждый год.

В законопроекте президента будет предусмотрена также отсрочка введения рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года. Именно до этого времени будет действовать формула "Роттердам-".

Формулой "Роттердам-" будет предусмотрена возможность снижения стоимости угля, поставляемого на украинские ТЭС, в зависимости от его качества - в среднем до 10%.

Напомним, что начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам +". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке. После оккупации Донбасса большинство шахт с антрацитовым углем, на котором работает большое количество ТЭС, оказалось на неподконтрольной территории.

Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должна устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточное количество угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину".

Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, которые сжигают газовую группу угля.

Напомним, что с января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии выросла в два раза.

В июле 2016 премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает неприемлемым схему "Роттердам +", а в 2017-м генпрокурор Юрий Луценко сказал, что формула составляет коррупционную угрозу для государства.

По словам Геруса, экс-президент Порошенко утверждал, что "Роттердам +" был условием сотрудничества с МВФ, но на самом деле такого условия не было.

Напомним:

В августе-2017 НАБУ начало уголовное производство из-за вероятного злоупотребления Нацкомиссии по регулированию тарифов при заключении "Роттердам +". Глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что дело о введении формулы "Роттердам +" является приоритетным для его ведомства.

Позже в НКРЕКП заявили о намерении отменить формулу через из-за перехода к рынку электроэнергии.

Ранее АМКУ отказался расследовать формулу "Роттердам+", которая приносит сверхприбыли Ахметову.

В конце декабря 2018 Антимонопольный комитет не увидел злоупотреблений монопольным положением в компании ДТЭК.

Глава АМКУ заблокировал дело об аренде в "Борисполе", в котором фигурирует друг нардепа, затем его еще раз уличили в блокировании дела - о нарушении конкурентного законодательства винницким производителем масла.

Антимонопольный комитет не выполняет в полной мере функции, которые на него возложены законом, из-за большой зависимости расследований от позиции главы АМКУ Юрия Терентьева, утверждает госуполномоченная Светлана Панаиотиди.

Экономическая правда