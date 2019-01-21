"Богдан" поставит Киеву 55 длинных троллейбусов

Автосборочный завод №1 (Луцк), входящий в состав компании "Богдан Моторс", победил в аукционе на поставку коммунальному предприятию "Киевпастранс" 55 низкопольных особо больших троллейбусов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Предприятие предложило троллейбусы "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн при ожидаемой сумме закупки 610,907 млн грн.

Согласно результатам аукциона, второй участник торгов - "МАЗтранссервис" (дилер беларусского Минского автозавода) предлагал троллейбусы почти за 609,907 млн грн и не снижал цену в ходе аукциона.

Заявку на участие в торгах подавал дилер еще одного белорусского производителя - "Белкоммунмаш", однако она была отклонена как не соответствующая тендерной документации.

Срок поставки троллейбусов - до 31 декабря 2019 года.

Особо большие троллейбусы должны быть рассчитаны не менее, чем на 179 пассажиров (в том числе минимум 45 сидячих и одного для колесного кресла).

Все машины должны быть желтого цвета.

Как сообщалось, "Киевпасстранс" в октябре 2018 года объявил тендер на закупку в общей сложности 80 троллейбусов двумя лотами.

По информации "Киевпасстранса", ежедневно на 45 троллейбусных маршрутов столицы выходит 513 троллейбусов.

Напоминаем:

Журналисты программы "Схемы" проекта "Радио Свобода" выяснили, что блоки питания и системы управления двигателем для производства троллейбусов закупаются у российского предприятия "Чергос", тяговый электродвигатель поставляется тоже из России, из города Пскова, а контакторы и главный выключатель - из молдавского Приднестровья.



Совладельцем "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, давний бизнес-партнер Петра Порошенко.