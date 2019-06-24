Правительство Гройсмана перед отставкой повысит пенсии для части украинцев

Кабинет министров примет решение о повышении пенсий с 1 июля пенсионерам с большим стажем и маленькими заработными платами.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, благодаря экономическому росту в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", – заверил Гройсман.

По словам премьера, таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.

Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", – добавил премьер.

Напоминаем:

Гройсман заявил, что будет принимать участие в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Экономическая правда