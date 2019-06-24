Уряд Гройсмана перед відставкою підвищить пенсії для частини українців

Кабінет міністрів прийме рішення про підвищення пенсій з 1 липня пенсіонерам з великим стажем і маленькими зарплатами.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

За словами прем'єра, завдяки економічному зростанню в уряді фіналізували рішення, які дозволять збільшити виплати пенсіонерам з великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі з 1 липня.

"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти", - запевнив Гройсман.

За словами прем'єра, таким чином, жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій.

Гройсман зазначив, що пенсії будуть становити не менше 2 тис грн.

"Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - додав прем'єр.

Нагадуємо:

Гройсман заявив, що братиме участь у дострокових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня 2019 року.

Економічна правда