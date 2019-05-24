Грузинский лари побил исторический антирекорд

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США продолжает падать.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

С начала этого года он обесценился на 4%, в том числе с начала мая - на 2,8%, за последние сутки упал еще на 0,2%, и на 24 мая установлен Национальным банком страны на очередном историческом минимуме - 2,7799 лари за доллар.

До настоящего времени самый низкий курс национальной валюты к американскому доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года на уровне 2,7710 лари, а в последующие два года он не падал ниже 2,7674 лари и 2,7656 лари соответственно.

Курс доллара по отношению к лари уже превышает рубеж, заложенный в госбюджет Грузии на 2019 год на уровне 2,66 лари за доллар.

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс купли-продажи доллара в четверг достигает 2,79 - 2,81 лари за доллар, что прямо отражается на росте потребительских цен, и прежде всего, на импортируемую в Грузию продукцию.

Между тем власти не видят оснований для паники. Как заявил журналистам министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, имеет место лишь временное падение лари, что нормальное явление для действующего в стране плавающего обменного курса.

"Ничего тревожного нет. Это краткосрочные колебания, ответом на которые является долгосрочная экономическая политика", - сказал министр.