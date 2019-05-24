Грузинський ларі побив історичний антирекорд

Офіційний курс грузинського ларі по відношенню до долара США продовжує падати.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

З початку цього року він знецінився на 4%, в тому числі з початку травня - на 2,8%, за останню добу впав ще на 0,2%, і на 24 травня встановлений Національним банком країни на черговому історичному мінімумі - 2,7799 ларі за долар.

До теперішнього часу найнижчий курс національної валюти до американського долара був зафіксований 23 грудня 2016 року на рівні 2,7710 ларі, а в наступні два роки він не падав нижче 2,7674 ларі і 2,7656 ларі відповідно.

Курс долара по відношенню до ларі вже перевищує рубіж, закладений у держбюджет Грузії на 2019 рік на рівні 2,66 ларі за долар.

При цьому в комерційних банках і пунктах обміну валюти курс купівлі-продажу долара в четвер досягає 2,79 - 2,81 ларі за долар, що прямо відбивається на зростанні споживчих цін, і перш за все, на імпортовану в Грузію продукцію.

Тим часом влада не бачать підстав для паніки. Як заявив журналістам міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані, має місце лише тимчасове падіння ларі, що є нормальним явищем для діючого в країні плаваючого обмінного курсу.

"Нічого тривожного немає. Це короткострокові коливання, відповіддю на які є довгострокова економічна політика", - сказав міністр.