Время транспортировки асфальтобетона ограничат: как это повлияет на качество дорог

Время на транспортировку асфальтобетона для строительства дорог ограничат до трех часов, что должно положительно сказаться на качестве дорог в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

По его словам, в действующих нормах по проектированию дорог общего пользования время на транспортировку АБС-смеси с завода к месту ее укладки никак не ограничивается.

По словам замминистра, это плохо, ведь при длительной транспортировке на большие расстояния смесь подвергается повышенному воздействию вибраций и становится неоднородной.

"Последствия этого мы наблюдаем на наших дорогах - это выбоины и трещины", - подчеркнул замминистра.

Кроме этого, при увеличении времени транспортировки на смесь существенно влияет температура воздуха, добавил Парцхаладзе.

"Поэтому в изменениях к этим строительным нормам вводятся ограничения по времени на транспортировку асфальтобетона - не более 3-х часов", - добавил он.

Парцхаладзе пояснил, что учеными и экспертами дорожной отрасли определено, что именно это время является оптимальным, "чтобы смесь не застывала и затем укладывалась однородно".

"Эти изменения уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время", - подчеркнул замминистра.

Также, по его словам, в новых изменениях определяются максимальные расстояния транспортировки асфальтобетонных смесей:

в пределах населенного пункта - 75 км;

на грунтовых дорогах или дорогах из камня или брусчатки вне населенного пункта - 110 км;

на асфальтобетонных, цементобетонных дорогах или из черного щебня вне населенного пункта - 150 км.

Напомним, что также в Украине хотят делать прочнее асфальт на остановках транспорта.

Экономическая правда