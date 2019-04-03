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Украина запретила нерегулярное авиасообщение с РФ

Среда, 3 апреля 2019, 12:43

Кабинет министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко в РФ.

Соответствующий проект постановления на заседании правительства озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы сделали анализ обстоятельств этого перелета. Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве. Получил соответствующее добро ФСБ России и прямым перелетом "Киев-Москва" попал на переговоры с премьером государства-агрессора", - сказал Аваков.

"Поэтому подан на рассмотрение проект постановления "О внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины", поданный на рассмотрение проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности путем предотвращения нерегулярного авиасообщения между Украиной и государством-агрессором", - добавил Аваков.

Дополняется ...

Украинская правда

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