Украина запретила нерегулярное авиасообщение с РФ

Кабинет министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко в РФ.

Соответствующий проект постановления на заседании правительства озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы сделали анализ обстоятельств этого перелета. Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве. Получил соответствующее добро ФСБ России и прямым перелетом "Киев-Москва" попал на переговоры с премьером государства-агрессора", - сказал Аваков.

"Поэтому подан на рассмотрение проект постановления "О внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины", поданный на рассмотрение проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности путем предотвращения нерегулярного авиасообщения между Украиной и государством-агрессором", - добавил Аваков.

Дополняется ...

Украинская правда