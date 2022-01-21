Аэропорт "Борисполь" в марте возобновит работу терминала F

фото: аэропорт борисполь

Аэропорт "Борисполь" 27 марта - со стартом летней навигации - планирует возобновить работу терминала F, закрытого 2 года назад после введения ограничений на путешествия по всему миру и значительного падения пассажиропотока.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Этот аэровокзальный комплекс был закрыт 2 года назад после введения ограничений на путешествия по всему миру и значительного падения пассажиропотока. Для экономии средств все рейсы сосредоточили в терминале D, который на тот момент был полупустым.

Финплан аэропорта Борисполь на 2022 год предусматривает обслуживание 13,1 млн. пассажиров. Это означает, что в пиковые часы пропускная способность терминала D не будет справляться с фактическим числом вылетающих или прилетающих пассажиров.

Работу терминала F решили восстановить именно для разгрузки основного терминала D", – пишет издание со ссылкой на пресс-службу "Борисполя".

В аэропорту добавили, что в аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, специализирующихся на прямых перелетах из точки в точку.

В настоящее время аэропорт ведет переговоры с такими авиаперевозчиками об изменении терминала, но пока не готов обнародовать их список.

В "Борисполе" пообещали, что такой переезд будет добровольным.

"Ставки сборов в обоих терминалах F и D, как и в прошлый раз, будут одинаковыми. Такой подход объяснили тем, что собрание регулируется законодательством, а оно не предусматривает отдельных ставок для разных терминалов", - добавляет avianews.com.

Напомним:

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" в 2021 году обслужил 9,4 млн пассажиров, из них 8,79 млн - пассажиры регулярных рейсов, 635,2 тыс. - нерегулярных.

Международный аэропорт Борисполь в марте 2020 года закрыл терминал F.