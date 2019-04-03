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Україна заборонила нерегулярне авіасполучення з РФ

Середа, 3 квітня 2019, 12:43

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією після візиту проросійського депутата "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка в РФ.

Відповідний проект постанови на засіданні уряду озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми зробили аналіз обставин цього перельоту. Бойко скористався лазійкою в нашому законодавстві. Отримав відповідне добро ФСБ Росії і прямим перельотом "Київ-Москва" потрапив на перемовини з прем’єром держави агресора", - сказав Аваков.

"Тому поданий на розгляд проект постанови "Про внесення змін до положення про використання повітряного простору України", поданий на розгляд проект постанови розроблений МВС з метою захисту державної безпеки шляхом  унеможливлення нерегулярного авіасполучення між Україною та державою агресором", - додав Аваков.

Доповнюється…

Українська правда

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