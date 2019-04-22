Цены на нефть начали неделю с сильного роста

Цены на нефть эталонных марок в понедельник сильно растут.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Госдепартамент США намерен объявить в понедельник о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти.

США, вводя санкции против Ирана в ноябре прошлого года, дали восьми государствам разрешение продолжать закупку иранской нефти еще полгода (до 2 мая 2019 года) при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт.

В число этих стран вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом три из восьми государств (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 подорожали на 1,73 доллара (на 2,4%) - до 73,7 доллара за баррель. В пятницу торги не проводились в связи с пасхальными праздниками. В четверг их цена повысилась на 0,35 доллара (на 0,49%), составив на закрытие 71,97 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются утром на 1,7 доллара (на 2,36%) - до 73,67 доллара за баррель. По итогам сессии в четверг их цена увеличилась на 0,35 доллара (на 0,49%) и завершила день на отметке 71,97 доллара.

По мнению аналитиков Energy Aspects, Саудовская Аравия не сможет моментально заполнить "дыру" в поставках нефти на глобальный рынок, если США распространят санкции на всех покупателей иранской нефти, отказавшись от исключений.