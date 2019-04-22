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Ціни на нафту почали тиждень із сильного зростання

Понеділок, 22 квітня 2019, 09:42

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок сильно зростають.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Держдепартамент США планує оголосити в понеділок про припинення дії з 2 травня тимчасового звільнення від санкцій для ряду країн, які є імпортерами іранської нафти.

США, вводячи санкції проти Ірану в листопаді минулого року, дали восьми державам дозвіл продовжувати закупівлю іранської нафти ще півроку (до 2 травня 2019 року) за умови, що вони будуть поступово скорочувати її імпорт.

У число цих країн увійшли Китай, Індія, Італія, Греція, Японія, Південна Корея і тайванські влади. При цьому три з восьми держав (Греція, Італія і Тайвань) вже скоротили імпорт іранської нафти до нуля.

Червневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 подорожчали на 1,73 долара (на 2,4%) - до 73,7 долара за барель. У п'ятницю торги не проводилися у зв'язку з пасхальними святами. У четвер їх ціна підвищилася на 0,35 долара (на 0,49%), склавши на закриття 71,97 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на червень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) піднімаються вранці на 1,7 долара (на 2,36%) - до 73,67 долара за барель. За підсумками сесії в четвер їх ціна збільшилася на 0,35 долара (на 0,49%) і завершила день на позначці 71,97 долара.

На думку аналітиків Energy Aspects, Саудівська Аравія не зможе моментально заповнити "діру" в постачаннях нафти на глобальний ринок, якщо США поширять санкції на всіх покупців іранської нафти, відмовившись від винятків.

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