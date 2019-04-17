"Нова Пошта Интернешнл" неправильно указывала сроки доставки товаров из США

Компании "Нова Пошта Интернешнл" оштрафована за распространение в сети интернет ложной информации относительно сроков доставки товаров из США в Украину.

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

"Административной коллегией Киевского областного территориального отделения АМКУ принято решение, согласно которому за совершение нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции на ООО "НОВА ПОШТА ИНТЕРНЕШНЛ" наложен штраф", - написал он.

Сообщается, что компания распространяла информацию о сроках доставки заказов в Украину со склада NP Shopping в США к заказчику, где указывался конкретный срок доставки товаров, превышающий фактические сроки доставки заказчикам таких услуг.

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В компании "Нова Пошта" объяснили ЭП, в 2016 году один из пользователей первой версии NP Shopping обратился в АМКУ по поводу нарушения срока доставки его международного отправления - он не получил посылку в обещанные на сайте сроки.

"Задержка произошла из-за технического сбоя - было введено некорректное количество отправлений, из-за чего произошло пропорциональное увеличение его стоимости, как следствие, - отправление долго осматривалось на таможне. Мы возместили клиенту все убытки, усовершенствовали ПО, чтобы подобное не повторилось, и извинились за нарушение срока доставки", - сообщили в НП.

"Учтя все это, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета вынесло решение о наложении штрафа на "НОВА ПОШТА ИНТЕРНЕШНЛ" в размере 40 тыс грн. Сейчас NP Shopping 2.0 отлично обслуживает более 200 тыс клиентов и 25 тыс заказов ежемесячно", - добавили в компании.

Экономическая правда