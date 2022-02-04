Авиалинии "Новой почты" получили первые самолеты: когда начнут полеты

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Авиаперевозчик оператора Новая почта Supernova Airlines получил первые два самолета в лизинг, планирует первый рейс в сентябре.

Об этом рассказал совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк в ходе открытия терминала в Днепре, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, компания уже взяла в лизинг два самолета Boeing 757-200. По предварительным оценкам, эта услуга обойдется ей примерно в 200 тысяч долларов в месяц на каждый борт, общая инвестиция в запуск авиакомпании – до 10 млн долларов.

"Мы будем эксплуатантом, пока идет получение сертификата в Госавиаслужбе. Собственная авиакомпания будет однозначно выгоднее, мы сейчас активно заказываем услуги у других авиаперевозчиков", - сообщил Поперешнюк.

Он отметил, что стоимость международной доставки не увеличится. Базовым аэропортом станет Международный аэропорт "Борисполь".

"Первые полеты будут в сентябре. Мы не сомневаемся в их полной загрузке. Скорость доставки растет вдвое, мы можем предложить доставку за пять дней из Китая и США", – рассказал Поперешнюк.

Напоминаем:

В октябре стало известно, что почтовый оператор "Новая Почта" запускает собственного авиаперевозчика для транспортировки международных пакетов.

Предварительно компания планировала получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.

компания будет иметь свой флот самолетов.

Она войдет в структуру "Новая Почта Глобал" и будет летать из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Экономическая правда





