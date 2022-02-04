Авиалинии "Новой почты" получили первые самолеты: когда начнут полеты
Авиаперевозчик оператора Новая почта Supernova Airlines получил первые два самолета в лизинг, планирует первый рейс в сентябре.
Об этом рассказал совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк в ходе открытия терминала в Днепре, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, компания уже взяла в лизинг два самолета Boeing 757-200. По предварительным оценкам, эта услуга обойдется ей примерно в 200 тысяч долларов в месяц на каждый борт, общая инвестиция в запуск авиакомпании – до 10 млн долларов.
"Мы будем эксплуатантом, пока идет получение сертификата в Госавиаслужбе. Собственная авиакомпания будет однозначно выгоднее, мы сейчас активно заказываем услуги у других авиаперевозчиков", - сообщил Поперешнюк.
Он отметил, что стоимость международной доставки не увеличится. Базовым аэропортом станет Международный аэропорт "Борисполь".
"Первые полеты будут в сентябре. Мы не сомневаемся в их полной загрузке. Скорость доставки растет вдвое, мы можем предложить доставку за пять дней из Китая и США", – рассказал Поперешнюк.
Напоминаем:
В октябре стало известно, что почтовый оператор "Новая Почта" запускает собственного авиаперевозчика для транспортировки международных пакетов.
Предварительно компания планировала получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.
компания будет иметь свой флот самолетов.
Она войдет в структуру "Новая Почта Глобал" и будет летать из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua