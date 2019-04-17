"Нова Пошта Інтернешнл" неправильно вказувала строки доставки товарів із США

Компанію "Нова Пошта Інтернешнл" оштрафовано за поширення в мережі інтернет неправдивої інформації щодо строків доставки товарів із США в Україну.

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький на своїй сторінці у Facebook.

"Адміністративною колегією Київського обласного територіального відділення АМКУ прийнято рішення, згідно з яким за вчинення порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції на ТОВ "НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ" накладено штраф", - написав він.

Повідомляється, що компанія поширювала інформацію про терміни доставки замовлень в Україну зі складу NP Shopping в США до замовника, де вказувався конкретний термін доставки товарів, який перевищував фактичні строки доставки замовникам таких послуг.

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У компанії "Нова Пошта" пояснили ЕП, що у 2016 році один з користувачів першої версії NP Shopping звернувся до АМКУ з приводу порушення строку доставки його міжнародного відправлення – він не отримав посилку у обіцяні на сайті строки.

"Затримка відбулася через технічний збій – було введено некоректну кількість відправлень, через що відбулось пропорційне збільшення його вартості, як наслідок, - відправлення довго оглядалось на митниці. Ми відшкодували клієнту всі збитки, удосконалили ПЗ, щоб подібне не повторилося, та вибачилися за порушення терміну доставки", - повідомили в НП.

"Врахувавши все це, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету винесло рішення про накладання штрафу на "НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ" у розмірі 40 тис грн. Наразі NP Shopping 2.0 відмінно обслуговує понад 200 тис клієнтів та 25 тис замовлень щомісяця", - додали в компанії.

Економічна правда