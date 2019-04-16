Киев вошел в топ–40 стартап–городов мира

Киев занял 34-ое место в рейтинге сервиса StartupBlink, составленном более чем из 1 тысячи стартап-городов мира, за два года поднявшись с 63-го места.

Об этом сообщил инновационный парк UNIT.City, выступивший партнером StartupBlink в Украине, передает Интерфакс-Украина.

StartupBlink обновил мировую стартап-карту: по данным сервиса, Киев занял 34-е место из 1000+ городов, а Украина – 31-е место более чем среди сотни стран.

Далее среди украинских городов следуют Одесса (235-е место), Львов (299-е место), Харьков (435-е место) и Днепр (561-е место).

Составители рейтинга насчитали в столице 321 стартап. В предыдущем рейтинге Киев занимал 63-е место и поднялся сразу на 29 позиций.

В глобальном рейтинге стартап-экосистем от StartupBlink Украина поднялась на четыре позиции и заняла 31 место.

Согласно рейтингу StartupBlink, среди городов первые три места по-прежнему удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Среди стран - США, Великобритания и Канада.

Согласно StartupBlink, позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы. Позиция города - от того, насколько сильна экосистема и основана на собственном алгоритме авторов отчета.

StartupBlink - это глобальная карта экосистем стартапов, которая показывает состояние стартапов по всему миру. В основе StartupBlink находится постоянно обновляемый глобальный каталог стартапов, коворкинг-площадок, инвесторов, технических репортеров и крупнейших стартап-организаций в мире.