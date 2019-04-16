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Київ увійшов до топ–40 стартап–міст світу

Вівторок, 16 квітня 2019, 20:55

Київ посів 34-е місце в рейтингу сервісу StartupBlink, складеному більш ніж з 1 тисячі стартап–міст світу, за два роки піднявшись з 63-го місця.

Про це повідомив інноваційний парк UNIT.City, який виступив партнером StartupBlink в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

StartupBlink оновив світову стартап-карту: за даними сервісу, Київ посів 34-е місце з 1000+ міст, а Україна - 31-е місце більш ніж серед сотні країн.

Далі серед українських міст йдуть Одеса (235-е місце), Львів (299-е місце), Харків (435-е місце) і Дніпро (561-е місце).

Укладачі рейтингу нарахували в столиці 321 стартап. У попередньому рейтингу Київ обіймав 63-е місце і піднявся відразу на 29 позицій.

У глобальному рейтингу стартап-екосистем від StartupBlink Україна піднялася на чотири позиції і посіла 31 місце.

Згідно з рейтингом StartupBlink, серед міст перші три місця як і раніше утримують Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лондон. Серед країн - США, Великобританія і Канада.

Згідно з StartupBlink, позиція країни в рейтингу залежить від кількості проектів, їх якості та бізнес-середовища стартап-екосистеми. Позиція міста - від того, наскільки сильна екосистема і заснована на власному алгоритмі авторів звіту.

StartupBlink - це глобальна карта екосистем стартапів, яка показує стан стартапів по всьому світу. В основі StartupBlink знаходиться постійно оновлюваний глобальний каталог стартапів, коворкінг-майданчиків, інвесторів, технічних репортерів і найбільших стартап-організацій в світі.

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стартап Київ

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