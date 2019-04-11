В Airbus кадровые изменения: назначен гендиректор и председатель

Акционеры Airbus европейского авиастроительного концерна Airbus SE на годовом собрании утвердили Гийома Фори в качестве исполнительного члена совета директоров сроком на три года, а также Рене Оберманна на должность председателя.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в пресс-релизе, совет директоров назначил его генеральным директором Airbus.

Отмечается, что Фори сменит на этом посту Тома Эндерса, срок полномочий которого истёк по окончании годового собрания акционеров.

Фори ранее руководил самолетостроительным подразделением Airbus Commercial Aircraft.

Он начинал карьеру во французском агентстве оборонных закупок DGA, где курировал испытания вертолета Eurocopter Tiger со стороны заказчика. Затем долгое время работал в Airbus Helicopters (бывшая Eurocopter). В 2008 году он ушел в Peugeot, где отвечал за НИОКР и развитие компании и входил в состав правления. К 2013 году он вернулся в Airbus и возглавил вертолетный бизнес.

Кроме того, совет директоров Airbus утвердил на должность председателя Рене Оберманна. Он займет место Дени Ранка, мандат которого истекает по завершении годового собрания акционеров в 2020 году.

"Эти кадровые изменения были подготовлены после тщательного рассмотрения всех внешних кандидатов и сотрудников компании при поддержке независимого внешнего эксперта по подбору персонала", — отмечается в сообщении компании.

Оберманн занимает должность независимого неисполнительного члена совета директоров Airbus с апреля 2018 года. С 2015 года он является управляющим директором Warburg Pincus, а также членом советов директоров Telenor ASA и Allianz Deutschland AG. В 2006-2013 годах он являлся гендиректором Deutsche Telekom AG.

Также на общем собрании акционеров Airbus были утверждены дивиденды за 2018 год в размере 1,65 евро на акцию, которые будут выплачены 17 апреля. Их размер на 10% превышает выплаты за 2017 год.

Котировки акций Airbus растут в ходе торгов в четверг в Париже на 0,7%.

Напомним, что США угрожают Европе новыми пошлинами из-за субсидий для Airbus. В частности, Торговое представительство США (USTR) готовит перечень товаров из Европы, которые могут обложить пошлинами, в качестве контрмер в ответ на убытки, вызванными европейскими субсидиями для авиационной отрасли.