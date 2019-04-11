У Airbus кадрові зміни: призначені голова та гендиректор

Акціонери Airbus європейського авіабудівного концерну Airbus SE на річних зборах затвердили Гійома Форі в якості виконавчого члена ради директорів терміном на три роки, а також Рене Оберманна на посаду голови.

Про це із посиланням на прес-реліз компанії повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється в прес-релізі, рада директорів призначила його генеральним директором Airbus.

Зазначається, що Форі змінить на цій посаді Тома Ендерса, термін повноважень якого закінчився після завершення річних зборів акціонерів.

Форі раніше керував літакобудівним підрозділом Airbus Commercial Aircraft.

Він починав кар'єру у французькому агентстві оборонних закупівель DGA, де курирував випробування гелікоптера Eurocopter Tiger з боку замовника. Потім довгий час працював у Airbus Helicopters (колишня Eurocopter). У 2008 році він пішов у Peugeot, де відповідав за НДДКР і розвиток компанії і входив до складу правління. До 2013 року він повернувся в Airbus і очолив гелікоптерний бізнес.

Окрім того, рада директорів Airbus затвердила на посаду голови Рене Оберманна. Він займе місце Дені Ранка, мандат якого закінчується після завершення річних зборів акціонерів у 2020 році.

"Ці кадрові зміни були підготовлені після ретельного розгляду всіх зовнішніх кандидатів і співробітників компанії за підтримки незалежного зовнішнього експерта з підбору персоналу", — наголошується в повідомленні компанії.

Оберманн займає посаду незалежного невиконавчого члена ради директорів Airbus із квітня 2018 року. Із 2015 року він є керуючим директором Warburg Pincus, а також членом рад директорів Telenor ASA і Allianz Deutschland AG. У 2006-2013 роках він був гендиректором Deutsche Telekom AG.

Також на загальних зборах акціонерів Airbus були затверджені дивіденди за 2018 рік у розмірі 1,65 євро на акцію, які будуть виплачені 17 квітня. Їхні розмір на 10% перевищують виплати за 2017 рік.

Котирування акцій Airbus ростуть у ході торгів у четвер у Парижі на 0,7%.

Нагадаємо, що США загрожують Європі новими митами через субсидії для Airbus. Зокрема, Торговельне представництво США (USTR) готує перелік товарів із Європи, які можуть обкласти митом, як контрзаходи у відповідь на збитки, викликані європейськими субсидіями для авіаційної галузі.