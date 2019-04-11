"Северный поток-2" не заработает вовремя, транзит через Украину сохранится — ЕК

В Еврокомиссии считают, что Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, ведь газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

Как заявил директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаус-Дитер Боршардт, транзит через Украину со следующего года сохранится.

Отвечая на вопрос о возможности того, что российская сторона не вернется к переговорам в трехстороннем формате с участием Украины и Еврокомиссии, он сказал: "Нет, я так не думаю, потому что они вернутся. Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток-2" не заработает вовремя".

Он отметил, что у российского "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые они должны выполнить. "Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы "Северный поток-2" заработал на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину", - отметил Боршардт.

При этом представитель ЕК считает, что российской стороне понадобится еще 2-3 года для того, чтобы "Северный поток-2" начал работать. "Это приведет российскую сторону за стол переговоров. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же как и российский интерес. Если вы хотите заключить соглашение, все, а не только одна сторона, должны уйти домой с чем-то хорошим в ней. Я оптимистично настроен относительно того, что мы заставим русских танцевать танго", - добавил он.

Напоминаем:

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.