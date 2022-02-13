В январе транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 60%

ФОТО: РБК-УКРАИНА

В январе 2022 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 60%, по сравнению с январем-2021.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Перевозки бензина в Молдову остались на уровне января 2021 года — 200 т. Транзитные поставки битума за отчетный период из России в Молдавию составили 600 т, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

В "А-95" отметили, что в прошедшем месяце транзит авиационного топлива, дизтоплива и мазута не осуществлялся.

Напоминаем:

В 2021 транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42% — до 42,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2020 г. (73,7 тыс. т).

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.