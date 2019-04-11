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"Північний потік-2" не запрацює вчасно, транзит через Україну збережеться — ЄК

Четвер, 11 квітня 2019, 13:40
 

У Єврокомісії вважають, що Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року, адже газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як заявив директор з питань внутрішнього енергетичного ринку головного директорату "Енергетика" Єврокомісії Клаус-Дітер Боршардт, транзит через Україну з наступного року збережеться.

Відповідаючи на запитання щодо можливості того, що російська сторона не повернеться до переговорів у тристоронньому форматі за участю України та Єврокомісії, він сказав: "Ні, я так не думаю, бо вони повернуться. Наш аргумент полягає в тому, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно".

Він наголосив, що у російського "Газпрому" є довгострокові контракти з європейськими споживачами, які вони повинні виконати. "Ми знаємо, що в цих контрактах є гарантований мінімум обсягів газу для покупців. Для їхніх поставок необхідно, щоб "Північний потік-2" запрацював на повну потужність. Якщо вони хочуть виконувати контракт, і я думаю, що вони будуть, то немає іншого шляху, ніж через Україну", - зазначив Боршардт.

При цьому представник ЄК вважає, що російській стороні знадобиться ще 2-3 роки для того, щоб "Північний потік-2" почав працювати. "Це приведе російську сторону за стіл переговорів. І ми повинні будемо досягнути угоди, яка буде враховувати, перш за все, інтерес України, так само як і російський інтерес. Якщо ви хочете укласти угоду, всі, а не тільки одна сторона, повинні піти додому з чимось добрим в ній. Я оптимістично налаштований щодо того, що ми змусимо росіян танцювати танго", - додав він.

Нагадуємо:

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.

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транзит Північний потік

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