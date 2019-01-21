Еврокомиссия выдвинула предложение об условиях транзита газа после 2019 года

Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Шефчович по завершении трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия в Брюсселе.

"В конце встречи я выдвинул сторонам предложение, которое предусматривает три основные параметры будущего соглашения: длительность, объемы и пошлины. Но оно также предусматривает такие важные параметры как инвестиции, законодательные и технические требования. Не вдаваясь в детали с тем, чтобы обеспечить успешный результат, я убежден, что это честное предложение, основанное на нашем глубоком анализе и долгих экспертных переговорах", - сказал он.

"Я бы хотел созвать следующую министерскую встречу в мае этого года. Мы предложили сторонам продолжить дискуссии на уровне старших экспертов", - добавил Шефчович.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение Шефчовича - "это определенная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать".

"Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени, чтобы ее обсудить. Это предложение относительно будущих объемов и сроков контракта после 2019 года. Детали предложения пока комментировать не хочу", - сказал он.

Напомним, "Газпром" на переговорах заявил, что готов продолжить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций.

Европейская правда