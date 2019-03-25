Украина и Россия договорятся о транзите газа после 2019 года — Минэнерго РФ

Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года, когда истекает срок действия документа.

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", - сказал он.

По словам Яновского, итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС может состояться в сентябре-октябре этого года.

В настоящий момент следующая встреча планируется на май этого года.

Напоминаем:

Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".