Транзит газа через Украину упал на 60% в январе

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В январе транзит природного газа украинской газотранспортной системой упал на 57%, несмотря на высокие цены на рынке.

Об этом сообщил оператор ГТС Украины.

За месяц транзит составил 1,7 млрд кубометров, или на 57% меньше января 2021 года. Несмотря на восстановление объемов транспортировки в балканском направлении, он существенно сократился в Словакию и Польшу.

Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд кубометров (-53%) – это 62,5% от общих объемов транзита.

На 1,3% увеличился транзит в Молдову и составил 398 млн. кубометров, восстанавливается транзит в Румынию объемом 116 млн. кубометров (-24,6%). Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн. кубометров (-66%).

Среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн. кубометров. Это существенно ниже минимального забронированного объема согласно действующему транзитному соглашению.

В прошлом году транзит газа через Украину составил 41,6 млрд. куб. м, при забронированных 44,4 млрд кубометров транзитных мощностей. Среднесуточный объем транспортировки – 114,8 млн кубометров.

Напоминаем:

У "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров к 2024 году – это 110 млн кубометров в сутки.

Транзит газа украинской газотранспортной системой в январе упал до минимума за четыре года.

Экономическая правда