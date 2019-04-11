ЕС согласился отложить Brexit до 31 октября

Лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкое" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Дональда Туска по итогам саммита, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет решил предоставить Соединенному Королевству гибкое продление периода действия статьи 50 (Договора о ЕС) до 31 октября. Это означает дополнительные 6 месяцев для Великобритании", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули лидеры ЕС, в течение этого периода все будет зависеть от действий Лондона.

"Они все еще могут ратифицировать соглашение о Brexit, в этом случае решение об отсрочке прекратит действие. Они также могут пересмотреть всю стратегию Brexit. Это может привести к изменениям в политической декларации, но не в самом соглашении", - говорится в документе.

Также лидеры ЕС напомнили, что для Британии все еще открыта возможность отзыва статьи 50 и отказ от выхода из ЕС.

"Это отсрочка такая же гибкая, как я ожидал, и немного короче, чем я ожидал, но ее все еще достаточно, чтобы найти лучшее решение. Пожалуйста, не тратьте это время даром", - отметил Туск.

Напомним, перед саммитом премьер Британии Тереза Мэй была настроена просить о переносе даты выхода страны из ЕС на 30 июня с возможностью более раннего выхода, если парламент примет соглашение о Brexit ранее.

В то же время президент Европейского совета Дональд Туск официально предложил странам ЕС утвердить "гибкий" вариант продления срока Brexit.

Без решения об отсрочке Британия должна была покинуть ЕС 12 апреля в 22.00 (по Брюсселю).

Европейская правда