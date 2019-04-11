ЄС погодився відкласти Brexit до 31 жовтня

Лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня погодилися надати Британії "гнучке" відтермінування її виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.

Про це йдеться у заяві президента Європейської ради Дональда Туска за підсумками саміту, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська рада вирішила надати Сполученому Королівству гнучке продовження періоду дії статті 50 (Договору про ЄС) до 31 жовтня. Це означає додаткові 6 місяців для Великої Британії" - йдеться у заяві.

Як наголосили лідери ЄС, протягом цього періоду все залежатиме від дій Лондона.

"Вони все ще можуть ратифікувати угоду про Brexit, в цьому випадку рішення про відтермінування припинить дію. Вони також можуть переглянути всю стратегію Brexit. Це може призвести до змін у політичній декларації, але не в самій угоді" - йдеться у документі.

Також лідери ЄС нагадали, що для Британії все ще відкрита можливість відкликання статті 50 і відмова від виходу з ЄС.

"Це відтермінування настільки ж гнучке, як я очікував, і трохи коротше, ніж я очікував, але його все ще достатньо, щоб знайти найкраще рішення. Будь ласка, не витрачайте цей час" - наголосив Туск.

Нагадаємо, перед самітом прем’єрка Британії Тереза Мей була налаштована просити про перенос дати виходу країни з ЄС на 30 червня з можливістю більш раннього виходу, якщо парламент ухвалить угоду про Brexit раніше.

В той же час президент Європейської ради Дональд Туск офіційно запропонував країнам ЄС затвердити "гнучкий" варіант продовження терміну Brexit.

Без рішення про відтермінування Британія мала залишити ЄС 12 квітня о 22.00 (за Брюсселем).

Європейська правда