Книга жалоб и предложений больше не является обязательной в Украине

Кабинет министров отменил обязательное ведение Книги жалоб и предложений.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

"До развития цифровой эры и конкуренции между субъектами хозяйствования данная Книга была почти единственным способом контроля за предприятиями, которые предоставляли услуги гражданам. Некоторые, к сожалению, до сих пор такого мнения", - отметила менеджер Ритейл комитета ЕБА, Кристина Линиченко.

"Но на практике добросовестные субъекты хозяйствования пытаются решить конфликтные ситуации с потребителями на месте, а недобросовестные - Книгу жалоб и предложений даже не предоставляют. Всем нам известны ситуации, когда при запросе на Книгу жалоб мы получали ответ, что такой нет", - заявила она.

По официальным данным Минэкономики, расходы честного бизнеса на ведение таких книг составил более 125 млн гривен в год.

"Сюда включались, к примеру, организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб, хранение информации др. При этом, это не гарантировало решения проблемного вопроса, который возникал у потребителя или покупателя", - сообщает пресс-служба.

В то же время, как отмечается, данная Книга частично нарушала законодательство о защите персональных данных. Поскольку данные, которые оставлял потребитель, были в открытом доступе для всех, включая мошенников.

"Однако, отныне, наличие такой книги не является обязательным. Следует понимать, что никто не запрещает добровольно использовать такую ​​книгу для связи с потребителем. Но абсурдные штрафы за неправильное оформление - отменены", - завили в ЕБА.

"Дополнительным каналом коммуникации с потребителем, к примеру, в ритейле будут "горячая" линия, сайты компаний, социальные сети, официальные обращения на основе норм Закона "Об обращениях граждан". Такой опыт уже успешно работает в странах ЕС", - подытожили в ассоциации.

Экономическая правда