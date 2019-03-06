Книга скарг та пропозицій більше не є обов'язковою в Україні

Кабінет міністрів скасував обов’язкове ведення Книги скарг та пропозицій.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє прес-служба Європейської бізнес асоціації.

"До розвитку цифрової ери і конкуренції між суб’єктами господарювання дана Книга була майже єдиним способом контролю за підприємствами, які надавали послуги громадянам. Дехто, на жаль, і досі такої думки", - наголосила менеджер Ритейл комітету Європейської Бізнес Асоціації, Крістіна Лініченко.

"Але на практиці сумлінні суб’єкти господарювання намагаються вирішити конфліктні ситуації зі споживачами на місці, а недобросовісні – Книгу скарг і пропозицій навіть не надають. Всім нам відомі ситуації, коли при запиті на Книгу скарг ми отримували відповідь, що такої немає", - заявила вона.

За офіційними даними Мінекономіки, витрати чесного бізнесу на ведення таких книжок становили понад 125 млн гривень на рік.

"Сюди включались, до прикладу, організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг, зберігання інформації тощо. При цьому, це не гарантувало вирішення проблемного питання, котре виникало зі споживачем чи то покупцем", - повідомляє прес-служба.

В той же час, як наголошується, дана Книга частково порушувала законодавство щодо захисту персональних даних. Оскільки, дані, які залишав споживач, були у відкритому доступі для всіх, включаючи шахраїв.

"Проте, відсьогодні, наявність такої книги не є обов’язковою. Варто розуміти, що ніхто не забороняє добровільно використовувати таку книгу для зв’язку зі споживачем. Але абсурдні штрафи за неправильне оформлення – скасовано", - завили в ЄБА.

"Додатковим каналом комунікації зі споживачем, до прикладу, в ритейлі будуть "гаряча" лінія, сайти компаній, соціальні мережі, офіційні звернення на основі норм Закону "Про звернення громадян". Такий досвід вже успішно працює в країнах ЄС", - підсумували в асоціації.

Економічна правда