Bugatti продал самый дорогой в мире автомобиль

Автомобильный концерн Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль - гиперкар La Voiture Noir стоимостью около 11 миллионов евро.

Об этом сообщается на сайте Bugatti.

Автомобиль имеет 16-цилиндровый двигателем W16 с квартетом турбин, объемом 8 литров и мощностью 1500 лошадиных сил. Такой же двигатель используют и другие современные Bugatti - Chiron, Chiron Sport и Divo.

La Voiture Noir выпустили к 110-летию Bugatti, презентовали в ходе Женевского автосалона и уже продали анонимному коллекционеру.

В компании рассказали, что у названия La Voiture Noire ("черный автомобиль") есть история. Так называл свой автомобиль, один из четырех Type 57 SC Atlantic, сын основателя компании Этторе Бугатти, Жан. Его автомобиль бесследно исчез до Второй мировой войны, это по сей день считается одной из самых больших загадок в истории автоконцерна.

Как сообщалось ранее, немецкие автопроизводители инвестируют 60 миллиардов евро в электромобили.