Bugatti продав найдорожчий у світі автомобіль

Автомобільний концерн Bugatti випустив найдорожче авто у світі - гіперкар La Voiture Noir вартістю близько 11 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті Bugatti.

Автомобіль має 16-циліндровий двигуном W16 з квартетом турбін, об’ємом 8 літрів і потужністю 1500 кінських сил. Такий же двигун використовують і інші сучасні Bugatti — Chiron, Chiron Sport і Divo.

La Voiture Noir випустили до 110-річчя Bugatti, презентували у ході Женевського автосалону та уже продали анонімному колекціонеру.

У компанії розповіли, що у назви La Voiture Noire ("чорний автомобіль") є історія. Так називав свій автомобіль, один із чотирьох Type 57 SC Atlantic, Син засновника компанії Етторе Бугатті, Жан. Його автомобіль безслідно зник до Другої світової війни, це донині вважається однією з найбільших загадок в історії автоконцерну.

Як повідомлялося раніше, німецькі автовиробники інвестують 60 мільярдів євро в електромобілі.