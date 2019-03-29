Прибыль H&M резко упала, но превзошла прогнозы

Шведская Hennes & Mauritz AB, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 41%, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

Чистая прибыль за квартал, который завершился 28 февраля, составила 803 млн шведских крон (86,4 млн долларов) по сравнению с 1,37 млрд крон за сопоставимый период предыдущего года. Отмечается, что в первом квартале 2018 года H&M зафиксировала единовременный доход в размере 399 млн крон в связи с налоговой реформой в США.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 525 млн крон.

Доналоговая прибыль компании сократилась на 17%, до 1,04 млн крон, минимального показателя за 18 лет. Эксперты прогнозировали еще большее падение - до 678 млн крон.

Тем временем выручка без учета налога на добавленную стоимость в прошедшем квартале увеличилась до 51,02 млрд крон против 46,18 млрд крон годом ранее.

В Швеции продажи повысились на 11%, в Великобритании - на 8%, в Польше - на 15%, в Китае - на 16%, в Индии - на 42%.

Валовая рентабельность операций компании увеличилась до 50% с 49,9% годом ранее.

H&M в текущем году намерена увеличить число магазинов на 175, главным образом благодаря открытию торговых точек в развивающихся странах, тогда как в Европе планируется закрытие порядка 50 магазинов. Также в этом году компания запускает онлайн-магазины в Мексике и Египте.

Котировки акций H&M взлетели на 14% в начале торгов в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 28%, до 231,71 млрд крон (25 млрд долларов).

Напомним, H&M наняла разоблачителя скандальной Cambridge Analytica для работы над анализом данных и искусственным интеллектом.