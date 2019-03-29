Прибуток H&M різко впав, але перевершив прогнози

Шведська Hennes & Mauritz AB, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, скоротила чистий прибуток в першому фінансовому кварталі на 41%, проте показник виявився кращим за прогнози ринку.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Чистий прибуток за квартал, що завершився 28 лютого, становив 803 млн шведських крон (86,4 млн доларів) в порівнянні з 1,37 млрд крон за аналогічний період попереднього року. Відзначається, що в першому кварталі 2018 року H & M зафіксувала одноразовий дохід у розмірі 399 млн крон в зв'язку з податковою реформою в США.

Опитані FactSet аналітики в середньому очікували цей показник на рівні 525 млн крон.

Доподатковий прибуток компанії скоротився на 17%, до 1,04 млн крон, мінімального показника за 18 років. Експерти прогнозували ще більше падіння - до 678 млн крон.

Тим часом виручка без урахування податку на додану вартість в минулому кварталі збільшилася до 51,02 млн крон проти 46,18 млн крон роком раніше.

У Швеції продажі підвищилися на 11%, у Великобританії - на 8%, в Польщі - на 15%, в Китаї - на 16%, в Індії - на 42%.

Валова рентабельність операцій компанії збільшилася до 50% з 49,9% роком раніше.

H&M в поточному році має намір збільшити число магазинів на 175, головним чином завдяки відкриттю торгових точок в країнах, що розвиваються, тоді як у Європі планується закриття близько 50 магазинів. Також у цьому році компанія запускає онлайн-магазини у Мексиці та Єгипті.

Котирування акцій H&M злетіли на 14% на початку торгів у п'ятницю. З початку року капіталізація компанії підскочила на 28%, до 231,71 млн крон (25 млрд доларів).

Нагадаємо, нещодавно H&M найняла викривача скандальної Cambridge Analytica для роботи над аналізом данних та штучним інтелектом.