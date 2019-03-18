Toyota отзовет более 3,5 тысячи автомобилей из-за дефекта

Японский автопроизводитель Toyota отзовет с китайского рынка 3643 автомобиля из-за дефекта в креплении колес.

Об этом со ссылкой на сообщение Госуправления КНР по регулированию рынка сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно плану отзыва, представленному Toyota Motor China Investment, речь идет о 2396 импортных автомобилях Lexus LS500h (выпущенных в период с 14 июня 2017 по 18 июля 2018 года), и 1247 импортных Lexus LS350 (с 23 ноября 2017 по 18 июля 2018 года).

"Колеса в сборе с самонесущими шинами (позволяют продолжать движение даже при отсутствии давления в них — ред.) в этих машинах не были установлены на ступицы должным образом. Дефект может привести к аномальному шуму или вибрации транспортного средства", — отмечается в сообщении автопроизводителя.

Компания проведет замену колес в сборе бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

Напомним, ранее мюнхенский автоконцерн BMW отозвал более полутора миллионов своих автомобилей из-за возможных проблем с системой охлаждения.