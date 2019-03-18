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Toyota відкличе понад 3,5 тисячі автомобілів через дефект

Понеділок, 18 березня 2019, 12:36
 

Японський автовиробник Toyota відкличе з китайського ринку 3643 автомобіля через дефект у кріпленні коліс.

Про це з посиланням на повідомлення Держуправління КНР із регулювання ринку повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з планом відкликання, представленим Toyota Motor China Investment, ідеться про 2396 імпортних автомобілів Lexus LS500h (випущених у період з 14 червня 2017 року до 18 липня 2018 року), і 1247 імпортних автівок Lexus LS350 (вироблених із 23 листопада 2017 року до 18 липня 2018 року).

"Колеса у зборі з самонесучими шинами (дозволяють продовжувати рух навіть при відсутності тиску в них — ред.) у цих машинах не були встановлені на маточини належним чином. Дефект може привести до аномального шуму або вібрації транспортного засобу",  —  зазначається у повідомленні автовиробника.

Компанія проведе заміну коліс у зборі безкоштовно, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Нагадаємо, раніше мюнхенський автоконцерн BMW відкликав понад півтора мільйона своїх автомобілів через можливі проблеми із системою охолодження.

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