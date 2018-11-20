НБУ обнародовал список 25 банков—нарушителей нормативов

Из 79 платежеспособных банков на 1 ноября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 25 банков.

Об этом пишет FinClub.

Еще на 1 октября нарушителей было 26, но за прошлый месяц Коминвестбанк покинул "черный" список.

Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушали сразу три банка. У Мисто Банка значение норматива упало до 2,89%, у Банка Кредит Днепр – до 3,43%. А БМ Банк, у которого НБУ забрал лицензию 6 ноября, показал Н2 на уровне 1,26%.

Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у трех банков: кроме БМ Банка (капитал упал до 481 тыс. грн), этот норматив нарушали Вернум Банк (98,577 млн грн), который инициировал процедуру отказа от банковской лицензии, и Мисто Банк (за месяц показатель капитала упал с 79,091 млн грн до 42,991 млн грн).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, выполняли все банки, кроме БМ Банка, а норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%, нарушали ВТБ Банк (8,68%) и БМ Банк (0,42%).

ВТБ Банк столкнулся с дефицитом ликвидности и ввел комиссии до 25% за снятие наличных средств и перевод безналичных средств в другие банки.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, нарушали ВТБ Банк (18,72%), Банк Кредит Днепр (45,97%) и БМ Банк (3%).

14 банков из 81 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив Н7 нарушали 13 банков: Проминвестбанк (124,11%), Первый инвестиционный банк (69%), Сбербанк (34,44%), Аккордбанк (50,49%), Индустриалбанк (53,66%), Банк Кредит Днепр (137,55%), Укрсоцбанк (32,95%), ВТБ Банк (60,2%), Альфа-Банк (38,29%), "Пивденный" (26,07%), Мисто Банк (142,33%), Укрэксимбанк (32,36%), БМ Банк (3951,29%).

Список нарушителей покинул ПУМБ, который резко улучшил норматив с 83,43% до 22,19%.

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал Банк Кредит Днепр (1288,88%) и БМ Банк (3951,29%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 15 банков: Мегабанк (248,12%), Банк инвестиций и сбережений (214,36%), Первый инвестиционный банк (153,31%), Мисто Банк (183,0%), ПУМБ (87,03%), Асвио Банк (83,25%), Юнекс Банк (94,1%), Вернум Банк (102,74%), банк "Клиринговый дом" (26,73%), Аккордбанк (51,11%), Поликомбанк (33,78%), банк "Украинский капитал" (51,79%), Полтава-банк (26,14%), Банк Кредит Днепр (45,84%); БМ Банк (3951,29%).

Перестал нарушать норматив Коминвестбанк.

Лидером по нарушенным нормативам среди действующих банков является Банк Кредит Днепр (6 нормативов) и БМ Банк (9), у которого в ноябре забрали лицензию. Еще по 4 норматива нарушали Мисто Банк и ВТБ Банк, который хотел бы сдать лицензию, но его акции арестованы.

Остальные банки-нарушители не выполняли один – два норматива.

НБУ сделал систему максимально прозрачной: клиенты банков могут ежемесячно следить за тем, какие ключевые нормативы они нарушают.