НБУ оштрафував "Мегабанк" на 6 мільйонів за конвертацію коштів

Національний банк України (НБУ) після перевірок із питань запобігання відмиванню нелегальних доходів і фінансування тероризму оштрафував ПАТ "Мегабанк" на суму 6,2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Згідно із повідомленням, у лютому "Мегабанк" оштрафований за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також неналежне виявлення публічних діячів.

"Вона (діяльність - ред.) полягає, зокрема, у проведенні банком фінансових операцій із видачі готівкових коштів групі фізичних осіб-клієнтів банку на загальну суму близько 211,8 млн грн, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку ", - йдеться в повідомленні.

Перевірка встановила, що спочатку ці гроші надходили на їхні рахунки з рахунку юрособи-клієнта банку, як надання кредитів на суму від 4,2 млн грн до 10,3 млн грн.

"У той же час реальних доходів фізичних осіб було недостатньо для погашення відповідних кредитних зобов'язань. Зате погашення кредитів здійснювалося виключно двома юридичними особами клієнтами банку, за якими мають ознаки фіктивності", – пояснили в НБУ.

Відзначається, що також у результаті перевірок у лютому НБУ виніс письмове застереження АТ "Комерційний банк" Земельний Капітал " – за незабезпечення виявлення фінансових клієнтів банку, зокрема, громадських діячів та їхніх близьких осіб.

Також НБУ виявив невиконання банком ряду зобов’язань. Йдеться про забезпечення переоцінки ризиків клієнтів, порушення порядку реєстрації фінансових операцій, несвоєчасно надання інформації спеціальному уповноваженому органу.

Нагадаємо, на початок року гендиректор "Турбоатома" Віктор Суботін опосередковано володів 60,9% акцій "Мегабанку". До 15% акцій фінустанови належать Європейському банку реконструкції та розвитку і німецькому державному банку KfW, а 6,02% – Міжнародній фінансовій корпорації.

Власником банку "Земельний капітал" є екс-міністр енергетики Віктор Тополов (94,42%) і Леонід Савиченко (5,% 7%).

Нагадаємо:

Раніше НБУ анонсувала ліквідацію "Вернум Банку". Після його самоліквідації кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76.

Як зазначалося, за станом на листопад 2018 року "Вернум банк" порушував норматив необхідного регулятивного капіталу і норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами.

Нацбанк вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за Итогам стрес-тестів і вже проведених ними на вимогу НБУ мер капіталізації.

Після проведених банками мер сьогодні лише один з них вимагає прямої докапіталізації в першому кварталі 2019 року - Мегабанк - на 611 млн грн.

Економічна правда