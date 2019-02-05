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На малой приватизации заработали уже 700 миллионов

Вторник, 5 февраля 2019, 12:49

Аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству почти 700 миллионов гривень.

Об этом сообщает Минэкономразвития в Twitter.

"Малая приватизация уже принесла государству почти 700 млн грн. Мы очень рады от того, что у нас высокий спрос на большинство объектов, в среднем 2,86 предложения на аукцион. Благодаря прозрачной конкуренции цены на лот растут на 80% и больше", - говорится в сообщении.

Согласно Закону Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте, объектами малой приватизации становятся активы государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. На продажу выставляют Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти.

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