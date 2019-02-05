На малій приватизації заробили вже 700 мільйонів

Аукціони з малої приватизації через електронну систему ProZorro.Продажі принесли державі майже 700 мільйонів гривень.

Про це повідомило Мінекономрозвитку в Twitter.

"Мала приватизація вже принесла державі майже 700 млн грн. Ми дуже радіємо від того, що маємо високий попит на більшість об’єктів, у середньому 2,86 пропозиції на аукціон. Завдяки прозорій конкуренції ціни на лот зростають на 80% та більше", - йдеться в повідомленні.

Гарні новини від #ProzorroSales 🧐 У системі завершилось 567 аукціонів - вони принесуть державі понад 735 млн грн.



Початкова вартість об'єктів була 395 млн. Завдяки конкуренції їх ціна збільшилася в середньому на 86%. @nefyodov pic.twitter.com/1YqX6IADnI — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 5 февраля 2019 г.

Згідно із Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна", який набрав чинності в березні, об'єктами малої приватизації стають активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн. На продаж їх виставляють Фонд державного майна України (ФДМУ), а також місцеві органи влади.

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