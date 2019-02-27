Нацкомиссия установила "зеленый" тариф для новой ВЭС Ахметова

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, установила тариф на отпуск электроэнергии для первой группы ветроустановок мощностью 26,8 МВт ООО "Приморская ветроэлектростанция (ВЭС)", которую строит группа "ДТЭК" Рината Ахметова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тариф установлен в размере 108 евро за МВт-ч и будет действовать до 1 января 2030 года.

"Зеленый" тариф также получило ООО "Ветропарк "Причерноморский" (первый пусковой комплекс "Ольвийской" ВЭС в Очаковской районе Николаевской области).

Помимо этого, на заседании 26 февраля НКРЭКУ установила "зеленый" тариф в размере EUR150,3 за МВт-ч до 1 января 2030 года для ряда солнечных электростанций: ООО "Санбилд" (СЭС "Афанасьевка" на 20,46 МВт в Снигуровском районе Николаевской области), ЧП "Галэнергопостач" (СЭС на 3 МВт в Тернопольской области), ООО "Гелиос Групп "Черниев-1" (СЭС на 4 МВт в Ивано-Франковской области), ООО "Грин Электра" (СЭС "Ярышев" на 6,2 МВт в Винницкой области), ООО "3-Энерджи" (СЭС на 6,2 МВт в Кировоградской области), ООО "Санэнерджи" (СЭС на 5,8 МВт в Ивано-Франковской области), ООО "Энерджи Солар" (СЭС на 3,2 МВт в Днепропетровской области).

Напомним, ранее агентство Fitch заявило, что успех компании Ахметова в возобновляемой энергетике зависит от "зеленых тарифов".

Они были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.