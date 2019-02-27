Нацкомісія встановила "зелений" тариф для нової ВЕС Ахметова

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України, встановила тариф на відпуск електроенергії для першої групи вітроустановок потужністю 26,8 МВт ТОВ "Приморська вітроелектростанція (ВЕС)", яку будує група "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тариф встановлений у розмірі 108 євро за МВт-год і буде діяти до 1 січня 2030 року.

"Зелений" тариф також отримало ТОВ "Вітропарк "Причорноморський" (перший пусковий комплекс "Ольвійської" ВЕС в Очаківському районі Миколаївської області).

Крім цього, на засіданні 26 лютого НКРЕКП встановила "зелений" тариф в розмірі 150,3 євро за МВт-год до 1 січня 2030 роки для ряду сонячних електростанцій: ТОВ "Санбілд" (СЕС "Афанасьевка" на 20,46 МВт в Снігурівському районі Миколаївської області), ПП "Галенергопостач" (СЕС на 3 МВт в Тернопільській області), ТОВ "Геліос Груп" Черніїв-1 "(СЕС на 4 МВт в Івано-Франківській області), ТОВ "Грін Електра" (СЕС "Яришів" на 6,2 МВт у Вінницькій області), ТОВ "3-Енерджі" (СЕС на 6,2 МВт в Кіровоградській області), ТОВ "Саненерджі" (СЕС на 5,8 МВт в Івано-Франківській області), ТОВ "Енерджі і Солар" (СЕС на 3,2 МВт в Дніпропетровській області).

Нагадаємо, раніше агентство Fitch заявило, що успіх компанії Ахметова у відновлюваній енергетиці залежить від "зелених тарифів".

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.