Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому"
Компания "Молдовагаз", фактически контролируемая российским "Газпромом", просит у правительства Молдовы более 1 млрд леев для выплаты долга "Газпрому" за поставленный газ в октябре-ноябре.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.
Руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан сказал, что необходимая сумма превышает 1 млрд леев.
По его словам, причиной неуплаты "Газпрому" стало то, что "Молдовагаз" покупал газ за 800 долларов за тысячу кубометров, а тарифы для потребителей оставались на уровне 150 долларов.
"Мы должны либо взять кредит, либо получить финансирование из другого источника, потому попросили помощи у правительства", - заявил Чебан. Он добавил, что в соглашении с "Газпромом" прописано, что молдавская комиссия по чрезвычайным ситуациям должна предоставить средства для оплаты поставок газа в октябре-ноябре.
Он отметил, что риск отключения газа есть, но есть и шансы этого не допустить.
Напомним, 22 ноября в "Газпроме" заявили, что не получили платеж от Молдовы и остановят поставки газа, если деньги не поступят через 48 часов.
29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.
До этого правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.
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