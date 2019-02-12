Экс-руководителей "Укргазбанка" подозревают в присвоении 39 миллионов

Двум бывшим топ-чиновникам АБ "Укргазбанк" и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

Отмечается, что сотрудники, ГПУ, Нацполиции и ГБР "разоблачили преступную "схему" по выведению и завладению средствами АБ "Укргазбанк".

"Установлено, что, кроме экс-заместителя председателя правления этого банка, к преступлению причастны бывший член наблюдательного совета и руководитель коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что для вывода государственных денег и их завладения фигуранты создали подконтрольное им предприятие.

"Для нужд банковского учреждения в предприятия были арендованы нежилые помещения, о чем был заключен соответствующий договор. Однако, банк фактически не пользовался ими. Несмотря на это, на объектах были проведены ремонтно-строительные работы. Также, чиновники не смогли предоставить документальное подтверждение необходимости использования указанных помещений", - отмечают правоохранители.

В течение 2008-2009 годов за аренду помещений и проведения ремонтных работ на счета коммерческой структуры было перечислено 39 миллионов гривен.

"Таким образом, преступными действиями бывших должностных лиц АБ "Укргазбанк" нанесен ущерб на указанную сумму", - заключают в полиции.

11 февраля бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.